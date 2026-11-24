Как отсудить ущерб за разбитую в яме машину в Уральске, даже если на дороге стоял знак

В городском ЖКХ заявили, что суды часто встают на сторону дорожников, если выставлены предупреждающие знаки. Разбираем, что ответили в ведомствах на запрос о дорожных ЧП, и пошагово объясняем, как водителю зафиксировать яму и нарушения при установке знаков.

Состояние дорог в Уральске - одна из самых болезненных тем для местных водителей. Каждую весну вместе со снегом сходит и асфальт, превращая улицы города в полосу препятствий. Доходит до крайностей: автомобилисты не просто пробивают колеса, а серьезно калечат подвеску, оставляя бамперы и элементы ходовой в глубоких ямах. В таких ситуациях водителям приходится добиваться компенсации ущерба через суд.

Редакция "Мой ГОРОД" попыталась выяснить, сколько таких дорожных инцидентов доходит до реальных судебных решений, во сколько бюджету обходится халатность на дорогах и ремонтируют ли опасные участки после ЧП. Однако получить цифры оказалось невозможно - ни одно из ведомств статистику не предоставило.

В суде - технические работы и закрытый доступ к базе

В Западно-Казахстанском областном суде предоставить данные о количестве исков от пострадавших автовладельцев не смогли. В ведомстве пояснили, что сейчас доступ к информационной системе ограничен из-за технических работ и мероприятий по обеспечению информационной безопасности.

Временно закрыт доступ к судебному порталу, отчетным данным и даже внутренним инструментам искусственного интеллекта. Когда система снова заработает, в суде не уточнили - пообещали выслать информацию позже, если появится техническая возможность.

В ЖКХ пострадавших не считают, а суды водители проигрывают из-за знаков

В городском отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уральска прямо заявили: учет обращений от водителей, чьи машины пострадали в ДТП из-за ям, они не ведут. Причина - слишком большой объем текущей работы.

При этом в ведомстве подтвердили, что раньше автовладельцы действительно подавали иски к коммунальщикам. Однако, по данным отдела ЖКХ, суды их отклоняли. Главная причина - подрядчики заранее выставляли предупреждающие дорожные знаки о неровностях, ремонте или ограничении скорости. В таких случаях суд считал, что дорожные службы предупредили водителей об опасности, либо отказывал по иным основаниям.

Подрядчика по ямочному ремонту пришлось менять через суд

В отделе ЖКХ заверили, что в последние годы жалоб на ямы стало в разы меньше, так как в городе отремонтировали большую часть центральных магистралей - проспекты Назарбаева, Абая, Абулхаир хана, улицы С. Датова, Шолохова, Исатая - Махамбета, Пугачева, Даумова, Сарайшык, Мухита, Айтиева, Мендалиева, Гагарина, Ружейникова, Абдолова, Алаш, Алматы и другие. Кроме того, продолжается реконструкция улиц в центральной и северо-восточной частях города (Школьная, Сабыга, Бутина, Букетная, Преображенская, Правдухина и др.).

Текущий (ямочный) ремонт в Уральске проводят каждый год с апреля по октябрь - в первую очередь на дорогах с общественным транспортом и возле соцобъектов. При этом в текущем году коммунальщикам пришлось расторгать договор с подрядчиком из-за плохой работы:

По итогам госзакупок ямочный ремонт доверили ТОО "Запад Партнерс". Однако экспертиза Национального центра качества дорожных активов показала, что компания работает медленно и некачественно. Отдел ЖКХ подал на подрядчика в суд с требованием расторгнуть договор и признать фирму недобросовестным поставщиком - в итоге по решению суда договор расторгли. После нового конкурса ремонт дорог передали другой компании - ТОО "GC Company".

Памятка водителю: что делать, если разбили машину в дорожной яме

Согласно Правилам дорожного движения РК, попадание в выбоину с повреждением автомобиля считается дорожно-транспортным происшествием. Если уехать с места и сразу отправиться на СТО, взыскать ущерб через суд будет практически невозможно.

1. Оформите ДТП по правилам (ПДД РК). Остановитесь, включите аварийную сигнализацию, выставьте знак аварийной остановки и вызовите полицию по номеру 102. Инспекторы обязаны составить схему ДТП и протокол осмотра места происшествия с фиксацией дефекта покрытия.

2. Замерьте яму на фото и видео (СТ РК 1413-2006). По действующему в Казахстане стандарту СТ РК 1413-2006 ("Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию..."), предельные размеры выбоины не должны превышать 15 см в длину, 60 см в ширину и 5 см в глубину. Все, что больше, должно быть огорожено и обозначено знаками. Снимите яму с рулеткой и привязкой к местности (номера домов, столбы, машина), запишите контакты очевидцев.

3. Проверьте расстояние до знаков (СТ РК 1412-2017). Как пояснили в ЖКХ Уральска, суды часто отказывают водителям, если перед ямой стоял знак "Неровная дорога" или "Дорожные работы". Снимите на видео весь подъезд к выбоине: по стандарту СТ РК 1412-2017 в населенных пунктах предупреждающие знаки должны устанавливаться за 50-100 метров до опасного участка и хорошо читаться. Если знак стоит вплотную к яме, упал или закрыт ветками - это аргумент в пользу водителя.

4. Оцените ущерб и подайте претензию (ст. 917 ГК РК). Закажите независимую экспертизу ущерба, заранее уведомив о дате и месте осмотра отдел ЖКХ и подрядчика. Затем направьте в отдел ЖКХ Уральска досудебную претензию с копиями протокола полиции и отчета оценщика. При отказе возместить вред добровольно вопрос решается в суде по статье 917 Гражданского кодекса РК (в иск можно включить также расходы на экспертизу, эвакуатор и юридическую помощь).