За мат из трех букв и поддельный госномер наказали водителя в Уральске

В Уральске 23-летнего водителя привлекли к административной ответственности после того, как в соцсетях появилось видео с нецензурным госномером на его машине.

Как сообщает Polisia.kz, ролик заметили сотрудники полиции во время мониторинга социальных сетей. На кадрах мужчина устанавливал на автомобиль ВАЗ-21099 поддельный регистрационный номер с нецензурной надписью.

Стражи порядка установили личность нарушителя. Им оказался 23-летний житель Уральска. Полицейские провели с молодым человеком профилактическую беседу, напомнив о правилах дорожного движения и уважении к окружающим, а также привлекли его к административной ответственности.

В полиции в очередной раз напомнили водителям, что использование поддельных государственных номеров запрещено законом.