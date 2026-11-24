Алименты не считают, а авто супруга нужно вписать: как работает калькулятор благосостояния в eGov

В Минтруда рассказали, какие доходы и имущество учитывать при оценке, и разобрали расчет на примере семьи с доходом супругов 1 050 000 и 900 000 тенге в месяц.

В Министерстве труда и социальной защиты населения Казахстана объяснили, какие доходы и имущество учитывать при оценке благосостояния семьи в сервисе "Калькулятор оценки благосостояния" в приложении eGov Mobile.

В ведомстве подчеркнули, что расчет носит справочный характер и опирается на данные самого пользователя, поэтому никак не влияет на назначение, размер или продолжение социальных выплат.

Состав семьи и доходы

Цифровая карта семьи формирует состав по двум критериям из госбаз - родственным связям и совпадению адреса постоянной регистрации.

- Так, несовершеннолетние дети всегда включаются в состав семьи своих родителей или законных представителей, а совершеннолетние дети учитываются вместе с родителями только в том случае, если зарегистрированы с ними по одному адресу. Если же взрослые дети живут и зарегистрированы отдельно, система рассматривает их как самостоятельную семью, - уточнили в министерстве.

В калькулятор нужно вносить тех, кто зарегистрирован по одному адресу и ведет с вами общее хозяйство. Учитываются зарплата, доход от бизнеса, дивиденды, авторские гонорары, роялти и выплаты по долям участия. Алименты и пособия из республиканского бюджета в расчет не входят.

- Вам нужно сложить свои доходы и доходы членов семьи, которые проживают, зарегистрированы и ведут с вами общее хозяйство по одному адресу. Учитывать нужно доходы за три месяца, которые прошли перед месяцем заполнения калькулятора. Чтобы узнать совокупный среднемесячный доход всей семьи, полученную общую сумму за три месяца нужно разделить на три, - пояснили в Минтруда.

Делить сумму на число членов семьи вручную не требуется - сервис сделает это сам.

Пример расчета и данные об имуществе

В ведомстве привели пример семьи из Алматы, где супруга получает 1 050 000 тенге в месяц, а супруг - 900 000 тенге. За три предыдущих месяца их общий доход составляет 5 850 000 тенге, а среднемесячный показатель для ввода в калькулятор - 1 950 000 тенге.

Стоимость квартир или коммерческих площадей прибавлять к доходу не нужно.

- В поле дохода указываются только официальные доходы, перечисленные выше. Сведения об имуществе, зарегистрированном на вас, калькулятор получит из государственных баз данных автоматически. Имущество других членов семьи, с которыми вы ведете общее хозяйство, нужно внести вручную. Например, если автомобиль зарегистрирован на жене, а дом на муже и расчет проводит супруга, дом нужно добавить самостоятельно, - отметили в министерстве.

Осторожно: фейки

Официальный калькулятор работает только внутри мобильного приложения eGov Mobile, предупреждают в Минтруда. Ссылки из мессенджеров и СМС на сторонние сайты ведут на поддельные ресурсы.