С 20 ноября по всему Казахстану проходит полицейский рейд "Правопорядок" - силовики изымают оружие, наркотики и задерживают подозреваемых в розыске.

Крупную партию наркотиков изъяли в Мангистауской области во время рейда "Правопорядок", который с 20 ноября идет по всему Казахстану, сообщили в пресс-службе МВД РК.

Полицейские остановили для проверки машину и нашли в ней пакеты с веществом, похожим на марихуану. Позже во время отработки еще одну партию обнаружили на одной из местных баз. Общий вес изъятого составил около 130 килограммов. По факту сейчас идет расследование.

Кроме того, за время рейда полицейские выявили ещё несколько громких эпизодов в разных городах страны:

Психотропы в посылке. В Карагандинской области задержали 47-летнего мужчину, когда он забирал международную посылку. При обысках у него нашли 480 таблеток из Польши, Индии и Германии - часть из них содержала психотропное вещество модафинил в особо крупном размере. Препараты он заказывал через интернет. Мужчину взяли под стражу и завели уголовное дело.

В Карагандинской области задержали 47-летнего мужчину, когда он забирал международную посылку. При обысках у него нашли 480 таблеток из Польши, Индии и Германии - часть из них содержала психотропное вещество модафинил в особо крупном размере. Препараты он заказывал через интернет. Мужчину взяли под стражу и завели уголовное дело. Арсеналы в Алматы. У местного жителя оперативники изъяли нарезную винтовку, пистолет, боеприпасы, три ножа и макеты оружия - подозреваемого отправили в ИВС. Кроме того, в заброшенном доме нашли охотничье ружье, которое числилось потерянным с 2022 года, 30 патронов и светозвуковую гранату.

У местного жителя оперативники изъяли нарезную винтовку, пистолет, боеприпасы, три ножа и макеты оружия - подозреваемого отправили в ИВС. Кроме того, в заброшенном доме нашли охотничье ружье, которое числилось потерянным с 2022 года, 30 патронов и светозвуковую гранату. Езда без прав. В Петропавловске патрульные остановили 38-летнего водителя, который сел за руль, несмотря на лишение прав. Суд отправил нарушителя под административный арест.

В Петропавловске патрульные остановили 38-летнего водителя, который сел за руль, несмотря на лишение прав. Суд отправил нарушителя под административный арест. Розыск мошенников. В Алматы задержали гражданина Кыргызстана, находившегося в межгосударственном розыске - его подозревают в незаконной продаже участка с ущербом на 125 тысяч долларов. А в ОАЭ по запросу казахстанского МВД задержали гражданку Казахстана: по версии следствия, она выманила у женщины и её родителей 24 миллиона тенге под предлогом доставки товаров из Китая.

В МВД добавили, что рейд "Правопорядок" - плановая отработка, во время которой полиция усиливает проверки на дорогах и в городах.