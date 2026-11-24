Путаница в земельном кадастре ЗКО тянется еще со времен легализации 2006–2007 годов, а после обновления координат проблема обострилась. В госкорпорации и Минсельхозе объяснили, как будут решать проблему.

Ранее "Мой ГОРОД" писал о том, что из-за путаницы в Едином государственном кадастре недвижимости (ЕГКН) владельцы земли и профильные компании в Уральске фактически лишились возможности нормально оформлять участки. Руководители сразу пяти землеустроительных организаций заявили, что после перехода на новую систему координат QazTRF-23 работа по составлению проектов оказалась парализована: при попытке привязать реальный участок к карте система выдаёт наложения на так называемые "условные" объекты, которые на деле находятся в других местах.

В филиале НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Западно-Казахстанской области ответили на вопросы редакции "Мой ГОРОД" о проблемах с оформлением земельных участков в ЕГКН, "условных" объектах, сроках услуг и работе частных компаний.

Почему в базе появились участки без координат и сколько их?

В госкорпорации пояснили, что кадастровая база формировалась много лет и вобрала в себя материалы разных эпох - в том числе документы, подготовленные еще до массового внедрения современных спутниковых технологий определения координат. Из-за этого часть ранее учтенных участков в системе либо не имеет координат поворотных точек, либо нуждается в проверке и уточнении границ.

Отдельно в филиале отметили, что расхождения могли появиться, например, во время кампании по легализации имущества в 2006-2007 годах, когда схемы расположения участков нередко готовили без точной геодезической привязки к местности. При этом в ведомстве не советуют объединять все такие объекты под общим ярлыком "условных земельных участков" - среди них есть участки без координат, объекты по архивным данным и участки с топологическими ошибками, и в каждом случае нужно разбираться отдельно. Отсутствие координат в графической базе само по себе не означает, что участка или права на него не существует.

Точной статистики по количеству проблемных участков отдельно по Уральску и всей ЗКО у филиала нет: для достоверных цифр нужна полноценная инвентаризация сведений ЕГКН с проверкой архивов, правоустанавливающих документов и пространственных данных.

Запрещено ли филиалу исправлять "накладки"?

В госкорпорации заявили, что речь идет не о запрете исправлять ошибки, а о строгих правилах внесения изменений в ЕГКН. Сотрудники филиала не могут произвольно сдвигать или удалять ранее учтенные участки без документально подтверждённых оснований и соблюдения процедур, предусмотренных законодательством.

Если исправление ошибки затрагивает интересы других правообладателей или касается спора о том, где именно проходит граница, вопрос решают в порядке, установленном земельным законодательством.

Что делать владельцу участка с госактом, если границы пересеклись?

Наличие государственного акта подтверждает право на землю и помогает при проверке характеристик, но не дает права автоматически менять границы другого учтенного в базе участка. Порядок действий зависит от причины пересечения:

Если причина в технической или топологической ошибке в кадастре - вопрос рассматривают через процедуру проверки и исправления данных.

Если между владельцами есть спор о фактических границах участка или принадлежности части земли - его решают по закону, в том числе с учётом статьи 167 Земельного кодекса РК.

В филиале подчеркнули, что госкорпорация не обязывает собственников самостоятельно искать владельцев участков, отображаемых в ЕГКН. Но если нужно согласовать смежные границы, уточнить исходные документы или провести полевые геодезические работы, участие заинтересованных правообладателей может потребоваться по правилам процедуры. Инициировать дополнительные землеустроительные и геодезические работы собственники и землепользователи могут в установленном Земельным кодексом порядке (в том числе через заявку в местный исполнительный орган).

Откуда разница в сроках и что с работой частных ТОО и ИП?

В госкорпорации обратили внимание, что разные процедуры имеют разный предмет и результат, поэтому сравнивать их напрямую некорректно:

Согласование проектируемого участка с графическими данными ЕГКН как государственная услуга занимает до 7 рабочих дней. По итогам выдают акт сверки ведомости координат, акт о несоответствии со схемой наложения либо мотивированный отказ.

Изготовление и выдача идентификационного документа на земельный участок как государственная услуга занимает до 4 рабочих дней. Результат - акт на участок, кадастровый паспорт либо мотивированный отказ.

Коммерческие землеустроительные работы по договору в ведомстве предложили рассматривать отдельно от сроков госуслуг.

Что касается жалоб на ограничения для частных землеустроительных организаций и ИП, якобы введенные с июля 2026 года, в филиале ЗКО заявили, что не вправе самостоятельно вводить для частников запреты или ограничения на работу. Вопросы технического доступа к информационной системе и правил корректировки пространственных данных регулируются профильными правилами и полномочиями оператора системы - менять эти условия филиал не может. При этом в госкорпорации отметили, что землеустроительные работы по закону могут выполнять как государственные, так и частные структуры, а вопросы честной конкуренции регулируются законодательством о защите конкуренции.

В филиале НАО "Правительство для граждан" по ЗКО добавили, что продолжат проверять данные, рассматривать обращения граждан и бизнеса и работать над повышением точности сведений в ЕГКН.

Проверку пересечений границ в ЕГКН решили отключить

В Комитете по управлению земельными ресурсами пояснили, что ведение государственного земельного кадастра по закону (пункт 3 статьи 152 Земельного кодекса РК) является государственной монополией: этим занимаются НАО "Правительство для граждан" и созданное правительством республиканское госпредприятие. За техническую работу самой информационной системы ЕГКН отвечает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития РК.

На запрос Комитета в "Правительстве для граждан" сообщили причину массовых наложений: после перехода ЕГКН на новую систему координат QazTRF-23 в базе заработал функционально-логический контроль (ФЛК), который начал автоматически фиксировать пересечения границ земельных участков между собой, а также с границами административно-территориальных единиц.