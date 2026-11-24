Казахстан планирует полностью отказаться от связи третьего поколения к концу 2027 года, нарастить покрытие 5G и провести скоростной интернет в большинство сёл, сообщили в пресс-службе правительства. В ближайшие три года телекоммуникационная отрасль рассчитывает привлечь более 1,3 трлн тенге инвестиций, из них не менее 500 млрд тенге - уже в этом году.

Что изменится для связи и скорости интернета

По данным профильного ведомства, за последние два года средняя скорость мобильного интернета в стране выросла с 73,6 до 93,4 Мбит/с. Объём интернет-трафика в этом году, по прогнозам, превысит показатель 2024 года более чем вдвое.

Власти делают ставку на развитие инфраструктуры, чтобы сократить разрыв между городами и удаленными населёнными пунктами. По нацпроекту "Доступный интернет" до конца этого года оптику проведут в 3 704 села - это 61% от всех сёл республики. В следующем году волоконно-оптическая связь дойдёт ещё до 1 863 сёл, доведя охват до 92%, а остальные 8% подключат через спутниковый интернет.

Планы по 3G, 4G, 5G и трассам

Сейчас 84% сёл уже имеют доступ к мобильному интернету, а операторы переводит базовые станции с 3G на 4G и расширяют зоны 5G. К концу 2027 года сетью 4G хотят охватить 5 291 село, а 5G - 70 городов и 300 сёл.

О планах на заседании правительства рассказал заместитель премьер-министра - министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев.