Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ерсайына Нагаспаева от должности министра промышленности и строительства РК, сообщает пресс-служба Акорды.

- Указом главы государства Нагаспаев Ерсайын Каиргазиевич освобожден от должности министра промышленности и строительства Республики Казахстан, - говорится в официальном сообщении.

Ерсайын Нагаспаев возглавил ведомство в феврале 2025 года, а в сентябре 2026 года при переназначении сохранил свой портфель.

Он окончил Карагандинский государственный университет имени Е. А. Букетова по специальности "Международные экономические отношения". В разные годы работал на руководящих постах в РГП "Актауский международный торговый порт", Канцелярии премьер-министра РК и ТОО "Новострой Астана", а с апреля 2021 года занимал должность управляющего директора по обеспечению в АО "НК "Қазақстан темір жолы".

