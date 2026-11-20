В АО «Казахтелеком» состоялась содержательная и продуктивная встреча коллектива предприятия с представителями областного предвыборного штаба партии «Әділет» Шолпан Куспаевой и Данагуль Кауметовой. Мероприятие прошло в формате открытого диалога, где каждый сотрудник смог не только ознакомиться с ключевыми направлениями предвыборной программы, но и задать волнующие его вопросы.

В ходе агитационной работы представители штаба подробно остановились на стратегических задачах партии на 2026–2030 годы, закрепленных в программе «Әділетті болашақ үшін!». Особый акцент был сделан на разделе «Цифровое государство», что вызвало живой профессиональный отклик у коллектива телекоммуникационной компании.



Представители штаба рассказали о ключевых инициативах программы в сфере информационных технологий и связи:

«Повышение доступности интернета и мобильной связи в сельских населённых пунктах для устранения цифрового неравенства между городом и селом. Развитие цифровых государственных услуг с целью сделать их еще более доступными и удобными для населения. Обучение специалистов IT-направлениям на площадке Batys Hub. Развитие проектов в сфере искусственного интеллекта в школах и колледжах региона. Масштабное обучение населения: охват курсами «Цифровой родитель» 60% семей до 2031 года» — все входит в направление цифровизации.

Коллектив АО «Казахтелеком» внимательно и с большим интересом выслушал выступление представителей штаба. Поскольку сфера деятельности предприятия напрямую связана с телекоммуникациями и связью, презентация цифровых инициатив переросла в активное обсуждение.



Работники компании задавали вопросы о практической реализации планов по расширению интернет-покрытия в отдаленных районах области, мерах поддержки IT-специалистов, а также о перспективах внедрения проектов на базе искусственного интеллекта. Представители штаба Шолпан Куспаева и Данагуль Кауметова дали исчерпывающие ответы на все поступившие из зала вопросы, отметив высокую экспертность и неравнодушие коллектива к будущему региона.



Встреча завершилась обсуждением и других направлений программы партии — от поддержки предпринимательства и сильных регионов до вопросов экологической безопасности и развития человеческого потенциала, подчеркнув приверженность принципам справедливости, ответственности, трудолюбия, патриотизма и прогресса.

Изготовитель: пресс-служба Западно-Казахстанского областного филиала партии «Әділет».

Заказчик: Бектұрған Б.О.

Оплачено из средств избирательного фонда общественного объединения «Партия «Әділет», выдвинувшего партийный список кандидатов в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата.