В Казахстане стартовала республиканская акция на платформах Business Go и Amian, в рамках которой покупатели и предприниматели могут выиграть автомобили и цифровую технику. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по ЗКО.
Розыгрыш продлится до 30 апреля 2027 года включительно и пройдет в шесть этапов. Победителей будут определять в прямом эфире на официальных страницах НПП «Атамекен» как среди покупателей, так и среди представителей бизнеса.
Призовой фонд включает 12 позиций:
- 6 автомобилей;
- 2 смартфона;
- 2 планшета;
- 2 ноутбука.
Как стать участником акции:
- Установить мобильное приложение Amian и пройти регистрацию.
- Совершить покупку у предпринимателя, участвующего в акции, и получить фискальный чек.
- Отсканировать QR-код чека в приложении.
В ведомстве уточнили, что к розыгрышу допускаются неотмененные покупки на сумму от 1 000 тенге в торговых точках, подключенных к сервису Amian Business. Участие для покупателей бесплатное. Один человек может зарегистрировать не более трех чеков в сутки и до 100 чеков в месяц.
Ознакомиться со списком участников и подробными правилами можно на сайте business.amianapp.kz, а также по бесплатному номеру контакт-центра 1432. В ДГД по ЗКО призвали западноказахстанцев всегда требовать фискальные чеки, отметив, что это помогает бороться с теневой экономикой.