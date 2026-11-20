Розыгрыш продлится до 30 апреля 2027 года включительно и пройдет в шесть этапов.

В Казахстане стартовала республиканская акция на платформах Business Go и Amian, в рамках которой покупатели и предприниматели могут выиграть автомобили и цифровую технику. Об этом сообщили в департаменте государственных доходов по ЗКО.

Розыгрыш продлится до 30 апреля 2027 года включительно и пройдет в шесть этапов. Победителей будут определять в прямом эфире на официальных страницах НПП «Атамекен» как среди покупателей, так и среди представителей бизнеса.

Призовой фонд включает 12 позиций:

6 автомобилей;

2 смартфона;

2 планшета;

2 ноутбука.

Как стать участником акции:

Установить мобильное приложение Amian и пройти регистрацию.

Совершить покупку у предпринимателя, участвующего в акции, и получить фискальный чек.

Отсканировать QR-код чека в приложении.

В ведомстве уточнили, что к розыгрышу допускаются неотмененные покупки на сумму от 1 000 тенге в торговых точках, подключенных к сервису Amian Business. Участие для покупателей бесплатное. Один человек может зарегистрировать не более трех чеков в сутки и до 100 чеков в месяц.

Ознакомиться со списком участников и подробными правилами можно на сайте business.amianapp.kz, а также по бесплатному номеру контакт-центра 1432. В ДГД по ЗКО призвали западноказахстанцев всегда требовать фискальные чеки, отметив, что это помогает бороться с теневой экономикой.