«Богатый урожай - залог достатка в каждом доме»: как Токаев обратился к аграриям Казахстана

Фермеры и работники села собрали 24,5 млн тонн сельхозкультур, несмотря на сложные погодные условия - об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев на третьем Форуме работников сельского хозяйства в Астане, сообщает пресс-служба Акорды. Глава государства поздравил аграриев с профессиональным праздником и отметил, что в этом году страна вновь пополнила продовольственные запасы.

На встречу приехали фермеры, специалисты, инвесторы и труженики села со всех регионов. Они подняли вопросы экономии воды, рационального использования пастбищ и улучшения жизни на селе.

- Правительству и профильному министерству необходимо учесть все высказанные мнения, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент поблагодарил земледельцев и всех работников отрасли за вклад в развитие сёл и экономическую устойчивость регионов. Он напомнил, что сельское хозяйство остаётся одной из ключевых отраслей для страны.