Восемь лет без прав - не помеха: в Атырауской области у водителя забрали Lada Priora

Патрульные остановили 30-летнего мужчину за рулём Lada Priora на трассе республиканского значения и отправили машину на спецстоянку.

По информации Департамента полиции Атырауской области, к ответственности привлекли местного жителя, который проигнорировал судебный запрет на вождение.

- В ходе патрулирования на шестом километре автодороги республиканского значения Доссор - Бейнеу полицейские остановили автомобиль Lada Priora. При проверке установлено, что 30-летний водитель ранее по решению суда был лишен права управления транспортными средствами сроком на восемь лет. Несмотря на запрет, он вновь сел за руль, - сообщили в ведомстве.

На нарушителя оформили соответствующие материалы по действующему законодательству, а его автомобиль водворили на специализированную стоянку.