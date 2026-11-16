Инсульт — одно из тех заболеваний, где счет идет не на часы, а на минуты. Каждая секунда задержки оказывает критическое влияние на последующее восстановление человека. В Уральске на базе Городской многопрофильной больницы (ГМБ) с 2016 года успешно функционирует специализированный инсультный центр, оказывающий экстренную и плановую медицинскую помощь жителям города и области.

Центр оснащен современным диагностическим и лечебным оборудованием, включая компьютерную томографию, что позволяет оперативно определять тип инсульта (ишемический или геморрагический) и незамедлительно приступать к терапии. Врачи применяют метод тромболизиса — введение специальных препаратов, растворяющих тромб и восстанавливающих кровоток в пораженном участке головного мозга.

-В нашем отделении работают 10 врачей, 23 человек из числа среднего медицинского персонала, 3 инструктора по ЛФК, логопед, психолог. У нас командная работа. В месяц проходят лечение от 130 до 160 пациентов. Наш центр является единственным в городе Уральск инсультным центром, еще два расположены в районах области. Наши врачи регулярно проходят курсы по повышению квалификации, обучаются новому и совершенствуют свои знания. Специалистов у нас достаточно, оборудование в хорошем состоянии. Есть аппараты МРТ, КТ, медикаменты так же в достаточном количестве, - рассказала заведующая нейроинсультным отделением Асель Какимова.

Мультидисциплинарный подход и реабилитация

Особенность работы центра заключается в том, что лечение начинается буквально с первых минут поступления пациента в стационар. Вместе с неврологами и реаниматологами на базе отделения работают специалисты по реабилитации: эрготерапевты, логопеды, физиотерапевты и инструкторы ЛФК.

Главная задача мультидисциплинарной бригады — не просто спасти жизнь человека, но и вернуть ему утраченные функции: восстановить речь, мелкую моторику, способность самостоятельно передвигаться и обслуживать себя.

-В нашем нейроинсультном отделении получают лечение как в плановом порядке, так и в экстренном. В основном встречаются такие диагнозы как инсульт, эпилепсия, рассеянный склероз, миастения и так далее. Если раньше этим болезням чаще были подвержены люди старшего поколения, то сейчас, к сожалению, часто встречается и молодежь. К примеру, с инсультом поступали молодые люди в возрасте 30, 20 и даже 18 лет. Мы работаем совместно с нейрохирургами и реабилитологами, составляем план лечения и коррекции. Инсульт – это не самостоятельное заболевание, острое осложнение или клинический синдром, возникающий на фоне других патологий сердечно-сосудистой системы. В основе инсульта всегда лежит исходное хроническое заболевание. Чаще всего к нему приводят сахарный диабет, гипертония, сужение сосудов, - говорит врач-невролог Айкун Аманжолова.

Врач сетует, что в большинстве случаев люди сами доводят себя до инсульта: небрежно относятся к своему здоровью, игнорируют первые признаки, несвоевременно приходят за лечением.

Истории тех, кто справился

Каждый день в отделениях инсультного центра разворачиваются истории борьбы за здоровье. Сами пациенты отмечают слаженность работы медперсонала и поддержку на каждом этапе лечения. 55-летний Замир Саукенов из Казталовского района поступил в нейроинсультное отделение 30 октября. Но с первых же минут в отделении почувствовал себя в надежных руках. Врачи и весь медицинский персонал сработали оперативно, слаженно и очень грамотно - буквально вернули его к полноценной жизни.

- При поступлении у меня «не работала» левая сторона, образовался тромб. Меня прооперировали, удалили тромб, установили стенд и всё это в течение дня. Сейчас я чувствую себя намного лучше. Огромное спасибо моему лечащему врачу, неврологам, медсестрам и санитаркам за заботу, внимание и доброе слово, которое в такие минуты значит не меньше, чем лекарства. Низкий вам поклон за ваш тяжелый, благородный труд и за то, что ставите людей на ноги! – рассказал Замир Саукенов.

Елена Рукавишникова так же прошла курс лечения в нейроинсультном отделении ГМБ. Женщина говорит, что

-На уровне приемного отделения меня сразу осмотрел врач-травматолог Амиров Алижан Сериккалиевич, а затем проконсультировала врач-невролог Индира Мұратқызы Мұратова. В самом нейроинсультном отделении моей лечащей врачью была Айкүн Аманжолқызы Аманжолова. Благодаря их слаженной работе и заботе всего медперсонала я быстро пошла на поправку. Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность всему коллективу инсультного отделения ГМБ за высочайший профессионализм и чуткое отношение. Когда случился удар, наша семья пережила огромный испуг, но здесь, в больнице, мы встретили невероятную поддержку. Врачи и медицинские сестры буквально вытащили меня с того света, окружили заботой и вниманием. Спасибо за ваш нелегкий труд, золотые руки и добрые сердца! – говорит Елена.

Важно знать каждому

Врачи ГМБ в очередной раз напоминают: если у вашего близкого резко изменилась мимика (опустился уголок рта при попытке улыбнуться), ослабла рука или нога, либо нарушилась речь — необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь по номеру 103.

-Инсульт – это острое нарушение мозгового кровообращения и происходит мгновенно. С начала клинических признаков в течение 4,5 часов вполне возможно спасти пациента. Но, к сожалению, люди обращаются слишком поздно. У кого-то инсульт может случиться во время сна, кто-то просто тянет до последнего. План лечения подбирается индивидуально, учитывая особенности каждого пациента, - заключила Айкун Аманжолова.

Другими словами, чем быстрее пациент окажется в руках специалистов инсультного центра, тем выше шансы на полное восстановление.

Лицензия №001397DL от 08.12.2016г. выдана ГУ Управления здравоохранения ЗКО.