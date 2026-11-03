Geely Galaxy EX5 EM-i укрепляет лидерство на рынке гибридных автомобилей Казахстана

По итогам сентября 2026 года кроссовер вновь стал самым продаваемым гибридом страны, а совокупные продажи за девять месяцев достигли 1 470 единиц. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации Казахстанского Автобизнеса (АКАБ).

После успешных результатов предыдущих месяцев Geely Galaxy EX5 EM-i продолжает демонстрировать устойчивый спрос. По итогам января-сентября 2026 года модель сохранила первое место в рейтинге продаж гибридных автомобилей Казахстана, опередив ближайших конкурентов.

Согласно статистике АКАБ, тройка самых продаваемых гибридных моделей за девять месяцев выглядит следующим образом:

Geely Galaxy EX5 EM-i - 1 470 автомобилей; BYD Song Plus DM-i - 1 361 автомобиль; Toyota Camry - 1 046 автомобилей.

Разрыв между лидером и ближайшим конкурентом составляет 109 автомобилей. При этом Geely Galaxy EX5 EM-i опережает Toyota Camry на 424 единицы.

Выход Geely Galaxy EX5 EM-i на первое место стал важным этапом развития бренда на казахстанском рынке. Однако ещё более показательным результатом является способность модели сохранять позиции в условиях высокой конкуренции.

Сегмент гибридных автомобилей в Казахстане постепенно переходит от нишевого предложения к полноценной альтернативе традиционным бензиновым моделям. На первый план для покупателей выходят экономичность, запас хода, технологичность и удобство повседневной эксплуатации.

Geely Galaxy EX5 EM-i отвечает этим запросам благодаря интеллектуальной гибридной системе, объединяющей преимущества электрической тяги и бензинового двигателя.

Суммарный запас хода кроссовера достигает 1 003 км, а исключительно на электротяге автомобиль способен преодолевать до 100 км. Взвешенный расход топлива составляет 2,4 литра на 100 км, что делает модель привлекательной как для ежедневных городских поездок, так и для путешествий на дальние расстояния.

Дополнительную значимость рыночным результатам придаёт локальное производство модели.

Напомним, Geely Galaxy вошёл в портфель автомобильной компании Allur в 2025 году. Производство EX5 EM-i было организовано на заводе Allur в Костанае, где модель стала первым легковым гибридным автомобилем, выпуск которого наладили в Казахстане.

Таким образом, успех Geely Galaxy EX5 EM-i отражает не только интерес потребителей к современным гибридным технологиям, но и развитие отечественного автомобилестроения.

Помимо технических характеристик, важную роль в продвижении модели играют условия приобретения. Покупателям доступны программы Trade-in, кредитование без первоначального взноса.

Стоимость Geely Galaxy EX5 EM-i начинается от 12 099 000 тенге в рамках действующего специального предложения.

Сочетание современных технологий, экономичности и конкурентоспособной стоимости позволяет модели уверенно соперничать с другими представителями гибридного сегмента.

Итоги девяти месяцев 2026 года подтверждают: Geely Galaxy EX5 EM-i не просто вышел на первое место, но и сумел закрепить за собой лидерство на казахстанском рынке гибридных автомобилей. Сентябрьские результаты стали очередным подтверждением устойчивого интереса покупателей к модели, а накопленные продажи в 1 470 автомобилей обозначили её сильные позиции в одном из наиболее перспективных сегментов автомобильного рынка страны.