Пост заместителя министра внутренних дел занимал с октября 2022 года по ноябрь 2026 года.

Игорь Лепеха освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.

- Распоряжением главы государства Лепёха Игорь Владимирович освобожден от должности заместителя министра внутренних дел Республики Казахстан, - говорится в сообщении.

Игорь Лепеха окончил Карагандинский политехнический институт в 1984 году, а в 1993 году - Академию МВД Российской Федерации.

Карьера и награды

В 1986-1997 годах он проходил службу в Управлении внутренних дел Караганды, а с 1997 по 2009 год занимал руководящие должности в ДВД Карагандинской области.

С 2009 по 2019 год работал заместителем председателя и председателем Комитета административной полиции МВД РК. В 2019-2020 годах возглавлял Штаб-департамент МВД, в 2020-2022 годах был руководителем аппарата министерства, а пост заместителя министра внутренних дел занимал с октября 2022 года по ноябрь 2026 года.

Он награжден орденами "Даңқ" I (2022) и II (2017) степеней, а также медалями "Ерлігі үшін" (2012) и "Жауынгерлік ерлігі үшін" (2006).