Гроссмейстер из Уральска вошел в топ сильнейших шахматистов мира

Казахстанский гроссмейстер Муртас Кажгалеев стал чемпионом мира по шахматам среди ветеранов. Об этом сообщили в управлении спорта ЗКО.

Турнир проходил в сербском городе Врнячка-Баня. В возрастной категории старше 50 лет спортсмен набрал 8 очков по итогам 11 туров и занял первое место. В решающем туре уральский гроссмейстер обыграл Павла Коцура, что позволило ему завоевать золото в личном зачёте.

Ещё один казахстанец - Пётр Костенко из Костаная - также попал на пьедестал, завоевав бронзовую медаль.