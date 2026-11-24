Стиль, комфорт и выгода 500 000 тенге: Chevrolet Cobalt в Doscar от 6 390 000 тенге

Ищете надежный, практичный автомобиль, но хотите, чтобы он выглядел стильно и современно? Встречайте долгожданное обновление народного бестселлера! Официальный дилерский центр Doscar презентовал свежую линейку Chevrolet Cobalt MCM 2026 модельного года.

Привычный комфорт и неубиваемый характер легендарного седана теперь дополнены современной мультимедиа и продвинутыми технологиями безопасности. Цены приятно удивляют: входной билет в мир нового Cobalt начинается всего от 6 390 000 ₸!

Если вам надоел «обычный» поток на дорогах, обратите внимание на абсолютную новинку - комплектацию Midnight (всего за 6 690 000 ₸). Этот автомобиль буквально создан для тех, кто любит стиль total black:

Затемненная оптика спереди и сзади, глубокий черный глянц на решетке радиатора, зеркалах и накладке заднего бампера.

Черные литые диски R15 и заводская тонировка задней полусферы.

Строгая темная передняя панель, изысканный декор Black Piano и эксклюзивные сиденья из экокожи, которые доступны только в версии Midnight.

Теперь даже базовые поездки станут намного приятнее. Во всех комплектациях MCM появились вещи, без которых сегодня сложно представить комфортную езду:

Большой 7-дюймовый сенсорный экран с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto - ваши любимые карты и музыка всегда под рукой.

Подогрев передних сидений и боковых зеркал.

Новая приборная панель с четким цифровым дисплеем.

А владельцы комплектаций Elegant и Midnight получают мультируль: управляйте звонками, музыкой и круиз-контролем, не отвлекаясь от дороги.

Зачем менять то, что идеально работает? Под капотом стоит всё тот же надежный и выносливый 1,5-литровый атмосферный двигатель. Но инженеры сделали его еще лучше и безопаснее:

Появилась регулировка фаз газораспределения DVCP для более плавной и экономичной езды.

Внедрен модуль CGM , который защищает электронику от несанкционированного вмешательства.

Модернизированы тормозная система и ABS - уверенность на дороге стала абсолютной.

- Cobalt давно стал для многих автомобилем, которому доверяют. Теперь он стал ещё современнее: Apple CarPlay и Android Auto, подогрев сидений, круиз-контроль. Приглашаем всех в Doscar, чтобы увидеть обновлённый Cobalt и три его комплектации вживую, - сказал руководитель отдела продаж дилерского центра Doscar Айнур Ихсанова.

Не откладывайте комфорт на потом! Приезжайте в Doscar, выбирайте свою комплектацию (Optimum, Elegant или дерзкий Midnight) и уезжайте на новом автомобиле уже сегодня. Сейчас каждую позицию можно забрать с выгодой в 500 000 тенге! Количество машин ограничено.

Подробности о комплектациях можно узнать в дилерском центре Doscar: г Уральск, ул. Сырым Датова, 28/1.