С начала 2026 года в Западно-Казахстанской области выявили 1 125 водителей, которые сели за руль в состоянии опьянения. По данным ДП ЗКО, 1 035 из них привлекли к ответственности за пьяную езду, а ещё 90 человек сели за руль повторно, несмотря на лишение прав.

Так, в ночь на 3 октября на улице Толе би патрульные заметили Hyundai Tucson, водитель которого вел себя подозрительно. Полицейские потребовали остановиться, но мужчина прибавил газу и попытался скрыться. Во время погони он дважды проехал на красный свет, проигнорировал дорожные знаки и выехал на встречную полосу. Медосвидетельствование подтвердило алкогольное опьянение. За сутки нарушитель собрал шесть протоколов. К счастью, никто не пострадал. Суд назначил ему 18 суток ареста и лишил прав на 7 лет и 6 месяцев.

Нетрезвые водители создают угрозу не только в городе, но и на загородных трассах - особенно когда управляют большегрузами. В ночь на 30 октября на трассе "Уральск - Озинки" патрульные остановили пьяного 46-летнего иностранца за рулем грузового Mercedes-Benz с прицепом. Суд арестовал его на 15 суток, а фуру отправили на спецстоянку.

Ещё одного нетрезвого иностранца на Lada полицейские задержали на трассе "Уральск - граница РФ" - опьянение также подтвердила экспертиза. Кроме того, недавно патрульные остановили Lada Largus, 30-летний водитель которого находился под действием наркотиков. Выяснилось, что мужчину 1996 года рождения ранее уже лишили прав на семь лет. Теперь против него возбудили уголовное дело.

В полиции напоминают, что пьяная езда ставит под угрозу жизни всех участников движения, и призывают водителей не садиться за руль в нетрезвом виде.