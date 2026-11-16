В Казахстане с начала года выявили 595 автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками, в которых пытались вывезти за рубеж 159,5 тонны горючего. Об этом сообщили в МВД,
Чтобы перекрыть каналы нелегального вывоза нефтепродуктов, вблизи 48 автомобильных пунктов пропуска на государственной границе выставили круглосуточные полицейские посты.
Больше всего таких нарушений зарегистрировали в трёх приграничных регионах:
- Жамбылская область - 386 случаев;
- Туркестанская область - 119 случаев;
- Костанайская область - 80 случаев.
- Водители привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 590 КоАП с наложением штрафа. Автомобили демонтированы и возвращены владельцам, - уточнили в МВД.