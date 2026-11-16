Почти 160 тонн топлива пытались вывезти из Казахстана в дополнительных баках

Полицейские с начала года пресекли 595 попыток незаконного вывоза горючего за границу.

В Казахстане с начала года выявили 595 автомобилей с незаконно установленными дополнительными топливными баками, в которых пытались вывезти за рубеж 159,5 тонны горючего. Об этом сообщили в МВД,

Чтобы перекрыть каналы нелегального вывоза нефтепродуктов, вблизи 48 автомобильных пунктов пропуска на государственной границе выставили круглосуточные полицейские посты.

Больше всего таких нарушений зарегистрировали в трёх приграничных регионах:

Жамбылская область - 386 случаев;

Туркестанская область - 119 случаев;

Костанайская область - 80 случаев.