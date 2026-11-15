Новая рабочая неделя на западе Казахстана начнется с ночного похолодания: в большинстве регионов температура ночью опустится до -1 °С.

По данным портала world-weather.ru, в понедельник, 16 ноября, в Западно-Казахстанской области и Уральске ожидается переменная облачность без осадков, ветер стихнет до 4 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до -1…+1 °C, днем воздух прогреется до +7 °C.

В Атырауской области и Атырау также прогнозируют переменную облачность без осадков и слабый ветер до 6 м/с. Температура воздуха ночью составит -1…+1 °C, днем потеплеет до +4…+6 °C.

В Мангистауской области и Актау установится пасмурная погода, ночью пройдет дождь, скорость ветра достигнет 9 м/с. Ночью ожидается +2…+4 °C, днем температура составит +4…+6 °C.

В Актюбинской области и Актобе будет пасмурно: дождь затянется на весь день, а ночью перейдет в дождь со снегом при ветре до 5 м/с. Температура ночью опустится до -1…+1 °C, днем ожидается +4…+6 °C.