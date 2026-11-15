Глубоко внутри горы на арктическом архипелаге Шпицберген находится необычное хранилище, которое называют «хранилищем Судного дня». Там, за толстыми слоями скальной породы и вечной мерзлоты, хранятся миллионы семян сельскохозяйственных растений из разных уголков планеты. Это своеобразная страховка человечества на случай войн, природных катастроф, изменения климата и других кризисов, которые могут уничтожить привычные источники продовольствия.

Речь идет о Всемирном семенохранилище Шпицбергена — крупнейшем в мире резервном хранилище генетического разнообразия сельскохозяйственных культур. Оно расположено на норвежском острове Шпицберген, примерно в тысяче километров от Северного полюса. Внутри горы Платобергет оборудовали специальные помещения, куда страны и научные организации отправляют дубликаты семян из своих национальных генетических банков, передает МойГород.

Объект открыли 26 февраля 2008 года. Идея его создания появилась еще в 1980-х годах, когда специалисты начали обсуждать необходимость единого международного резервного хранилища. Впоследствии правительство Норвегии поддержало проект и взяло на себя его финансирование.

Миллионы семян глубоко внутри горы

Семенохранилище построено не на поверхности, а внутри скального массива. Помещения для хранения находятся более чем в 100 метрах от входа, а над ними располагаются слои горной породы толщиной от 40 до 60 метров. Такое расположение обеспечивает дополнительную защиту от внешних воздействий.

Внутри поддерживается постоянная температура около минус 18 градусов Цельсия. Для этого используется специальная система охлаждения, а естественная вечная мерзлота помогает сохранять низкую температуру даже в случае перебоев с электричеством. На случай отключения питания предусмотрены резервные генераторы.

Всемирное семенохранилище. Фото: Wikipedia

Хранилище состоит из трех отдельных залов. Каждый из них рассчитан примерно на 1,5 миллиона образцов семян. Таким образом, общая вместимость комплекса составляет около 4,5 миллиона образцов.

По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Норвегии, опубликованным 17 июня 2026 года, коллекция уже превысила отметку в 1,4 миллиона образцов. На тот момент в хранилище находился 1 401 285 образцов семян. Только за одну из последних поставок туда доставили более 15 тысяч новых образцов из 11 генетических банков.

При этом речь идет не об отдельных семенах, а об образцах — партиях семян определенного вида или сорта. В среднем один образец содержит около 500 семян. Если использовать всю вместимость хранилища, в нем можно разместить до 2,25 миллиарда отдельных семян.

Что именно хранится в арктическом хранилище

Коллекция включает семена растений, имеющих значение для сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Среди них — различные сорта пшеницы, риса, кукурузы, картофеля, сои, проса, бобовых и овощных культур.

Особую ценность представляют традиционные и местные сорта растений, которые выращивались на протяжении многих поколений. Они могут обладать уникальными свойствами: лучше переносить засуху, выдерживать высокие температуры, противостоять определенным заболеваниям или расти на бедных почвах.

Всемирное семенохранилище. Фото: Crop Trust

Именно генетическое разнообразие позволяет ученым и селекционерам создавать новые сорта сельскохозяйственных культур, способные адаптироваться к изменению климата, распространению вредителей и другим угрозам.

Однако в хранилище нельзя поместить абсолютно все растения. Оно принимает семена, способные сохранять жизнеспособность после высушивания и длительного хранения при низкой температуре. Например, семена кофе, какао, кокоса и манго относятся к другой категории: они не переносят стандартные условия такого хранения. Для сохранения этих растений необходимы другие методы.

Как хранилище уже помогло восстановить утраченные коллекции

Всемирное семенохранилище создавали не только на случай гипотетического конца света. Его главная задача — служить резервной копией для национальных и международных генетических банков. Если оригинальная коллекция будет уничтожена или станет недоступной из-за войны, стихийного бедствия или других обстоятельств, ее можно восстановить с помощью запасов на Шпицбергене.

Один из наиболее показательных примеров связан с Международным центром сельскохозяйственных исследований в засушливых регионах (ICARDA). До начала военного конфликта в Сирии его генетический банк находился недалеко от Алеппо. Из-за боевых действий организация столкнулась с серьезными трудностями в работе и риском потери уникальной коллекции растений.

Всемирное семенохранилище. Фото: Crop Trust

Тогда специалисты обратились к резервным образцам, которые ранее отправили на Шпицберген. В период с 2015 по 2019 год ICARDA несколько раз получала семена из хранилища и использовала их для восстановления своих коллекций в Ливане и Марокко. После размножения растений новые образцы снова отправили в арктическое хранилище.

Этот случай стал одним из самых наглядных доказательств того, что проект действительно выполняет свою функцию. Семена, которые могли быть утрачены из-за военного конфликта, удалось сохранить и использовать для восстановления научной коллекции.

Почему хранилище называют «хранилищем Судного дня»

Несмотря на громкое название, объект не предназначен для спасения людей непосредственно во время глобальной катастрофы. Его задача гораздо конкретнее — сохранить генетическое разнообразие растений, от которых зависит производство продуктов питания.

Представим ситуацию, при которой крупные природные катастрофы, вооруженные конфликты или другие кризисы приведут к уничтожению значительной части сельскохозяйственных коллекций. В таком случае запасы на Шпицбергене смогут стать источником для их восстановления. Это особенно важно для стран, где местные сорта растений могут исчезнуть без возможности повторного получения.

При этом семенохранилище не является обычным банком семян, из которого любой желающий может получить посадочный материал. Образцы отправляют туда генетические банки и научные учреждения, а право собственности на них сохраняется за организациями, которые сделали вклад. Доступ к резервам предоставляется в соответствии с установленными правилами.

Таким образом, Всемирное семенохранилище Шпицбергена — это не убежище на случай конца света, а долгосрочная страховка продовольственной системы планеты. Его создатели рассчитывают, что даже если отдельные страны потеряют свои коллекции растений, у человечества останется возможность восстановить их и продолжить выращивать сельскохозяйственные культуры.

Сегодня, когда изменение климата, военные конфликты и другие глобальные риски создают новые угрозы для продовольственной безопасности, это небольшое на первый взгляд хранилище внутри арктической горы приобретает особое значение. Ведь его содержимое может оказаться одним из важнейших ресурсов для будущих поколений.