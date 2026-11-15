Атырауский осетровый рыбоводный завод ждет масштабное обновление. После модернизации предприятие сможет выпускать в Урало-Каспийский бассейн 7,4 миллиона мальков в год вместо нынешних пяти миллионов - это поможет сохранить популяцию редкой рыбы. Ход работ обсудили на совещании под началом акима области Болата Акчулакова. Под расширение выделили 17 гектаров земли. Сейчас завод состоит из двух площадок ("Жанаталап" и "Еркинкала"), созданных после объединения двух старых предприятий.

На участке "Жанаталап" первый этап уже позади, идет второй. В цехах сделали капитальный ремонт, смонтировали современную систему вентиляции и замкнутого водоснабжения, подготовили бассейны и резервуары. Кроме того, обустраивают 32 бассейна для выращивания дафнии - мелких рачков, которыми кормят мальков. Основную часть стройки планируют завершить к концу ноября 2026 года, а работы на насосной станции - до конца года.

На участке "Еркинкала" впереди третий этап. Сейчас как раз выбирают подрядчика через тендер, стоимость работ оценивается в 1,5 миллиарда тенге.

Болат Акчулаков отметил, что пополнение Каспия рыбой - ключевая задача для региона, и потребовал жестко контролировать сроки, чтобы участок в Еркинкале сдали вовремя.

Кроме того, аким поручил проработать возможность выращивать больше молоди не только для выпуска в природу, но и для местных рыбных хозяйств. Это поможет развивать в регионе товарное рыбоводство - производство икры и ценного мяса.

Запасы осетровых на Каспии страны региона - Казахстан, Россия, Азербайджан, Иран и Туркменистан - восстанавливают сообща. Это часть большого международного соглашения, по которому государства регулярно пополняют водоемы искусственно выращенной молодью.