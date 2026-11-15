Доллар по 4,75 и секретные рейсы из Лондона: казахстанскому тенге исполнилось 33 года

15 ноября в Казахстане отмечают День национальной валюты и профессиональный праздник работников финансовой системы. Ровно 33 года назад, в 1993 году, в кошельках казахстанцев впервые появились собственные банкноты — тенге. Рассказываем, как в условиях строжайшей секретности создавались первые купюры и сколько тогда стоил американский доллар.

После распада СССР Казахстан еще почти два года оставался в рублевой зоне. К осени 1993 года ситуация в экономике стала критической: соседние республики уже ввели свои валюты, и в страну хлынул неуправляемый поток старых советских рублей, разгоняя гиперинфляцию. Медлить было нельзя.

Над созданием собственной валюты группа дизайнеров работала в обстановке строжайшей секретности. Споры шли даже вокруг названия: предлагали варианты «сом», «акша», «алтын» и «таньга». В итоге победил исторический термин «теңге» — так в Средневековье назывались тюркские серебряные монеты. Разменную монету назвали тиыном, а первые бумажные тиыны из-за спешки печатали прямо в виде небольших кусочков бумаги без водяных знаков.

Своей банкнотной фабрики у страны тогда еще не было, поэтому первый тираж напечатали в Великобритании. В Казахстан деньги доставляли тайно на четырех самолетах Ил-76 — в документах груз значился как «оборудование для строящейся резиденции главы государства».

12 ноября 1993 года вышел указ о введении национальной валюты, а в 8 утра 15 ноября стартовал обмен денег. Старые советские купюры меняли на новые по курсу 500 рублей за 1 тенге.

Первая серия банкнот вошла в историю как «портретная» — с купюр на казахстанцев смотрели аль-Фараби, Курмангазы, Шокан Уалиханов, Абай и казахские ханы. Максимальным номиналом тогда были 100 тенге: при средней зарплате в 120–150 тенге этого казалось вполне достаточно.

В первый день обращения, 15 ноября 1993 года, официальный курс составил 4,75 тенге за 1 доллар (а на первых биржевых торгах спустя несколько дней он закрепился на отметке 4,68–4,69 тенге).

За 33 года тенге прошел огромный путь. Казахстан построил собственную Банкнотную фабрику и Монетный двор в Усть-Каменогорске, а дизайн наших купюр трижды подряд (с 2011 по 2013 год) признавался лучшим в мире по версии Международного банкнотного сообщества (IBNS).

Сегодня нацвалюта переживает очередное обновление: в обращении уже активно используются банкноты новой серии «Сакский стиль» (номиналами от 500 до 10 000 тенге), а параллельно с привычными купюрами и безналичными переводами в стране развивается цифровой тенге.