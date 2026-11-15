По сравнению с III кварталом 2025 года количество работающих казахстанцев увеличилось на 73,3 тысячи человек.

По данным Бюро национальной статистики, в III квартале 2026 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,5%.Всего в стране насчитывалось 9,8 миллиона человек, которые входили в состав рабочей силы - то есть уже трудились или активно искали место. Из них 9,4 миллиона человек имели работу.

Большинство казахстанцев работают по найму - 7,2 миллиона человек, или 77,1% от всех занятых. Ещё 2,2 миллиона жителей (22,9%) обеспечивают себя самостоятельно, например, развивают собственный бизнес или ведут личное хозяйство. Уровень занятости среди населения в возрасте от 15 лет составил 64,3%.

По сравнению с III кварталом 2025 года количество работающих казахстанцев увеличилось на 73,3 тысячи человек. В основном рост произошел за счет увеличения числа людей, работающих по найму. Больше всего жителей страны трудятся в сфере торговли - 16,8%. На втором месте образование - 13,3%, далее идут промышленность - 12,6% и сельское хозяйство - 10,5%.

Доля молодых людей, которые не работают, не учатся и не проходят профессиональную подготовку (категория NEET), составила 5,6%. При этом уровень безработицы среди молодежи в возрасте 15–34 лет достиг 2,9%. По состоянию на конец сентября 2026 года в органах занятости минтруда и соцзащиты населения были официально зарегистрированы 346,9 тысяч безработных. Это 3,5% от общего числа людей, входящих в рабочую силу.

Аналитики отметили, что по международным правилам человек считается безработным, если у него нет работы, он активно ищет ее и готов приступить к работе. Данные о занятости получены в результате выборочного обследования населения. Молодежью в Казахстане считаются граждане в возрасте до 35 лет.