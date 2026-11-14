Прогноз погоды в ЗКО на 15 ноября

В воскресенье, 15 ноября, дождливая и ветреная погода охватит почти весь запад Казахстана.

По данным РГП "Казгидромет", в воскресенье, 15 ноября, в Западно-Казахстанской области и Уральске пройдет дождь, скорость ветра составит 9-14 м/с с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха и ночью, и днем удержится на отметке +6…+8 °C.

В Атырауской области и Атырау также ожидается дождь при ветре 9-14 м/с. Ночью столбики термометров покажут +6…+8 °C, днем воздух прогреется до +8…+10 °C.

В Мангистауской области и Актау прогнозируют переменную облачность без осадков и ветер 9-14 м/с. Ночью температура составит +5…+7 °C, днем потеплеет до +11…+13 °C.

В Актюбинской области и Актобе тоже пройдет дождь, ветер 7-12 м/с усилится порывами до 15 м/с. Ночью ожидается 0…+2 °C, днем температура поднимется до +7…+9 °C.

