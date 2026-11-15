В ЗКО предпринимателей наказали за незаконную перевозку и продажу алкоголя

В Западно-Казахстанской области суды рассмотрели сразу два дела, связанных с незаконным оборотом спиртного. Бизнесмены попались на перевозке продукции без документов и продаже алкоголя в неустановленное время.

Первое дело рассматривал суд района Байтерек. В ходе проверки в машине ТОО обнаружили партию алкогольной продукции без сопроводительных накладных. В компании пытались оспорить действия сотрудников Управления государственных доходов, но суд признал жалобу необоснованной. За перевозку товара без документов фирму оштрафовали на 865 тысяч тенге с полной конфискацией алкоголя (часть 6 статьи 283-1 КоАП РК).

Второе нарушение выявили в Казталовском районе. 17 октября в селе Караозен владелица продуктового магазина «Шаттық» продала покупателю 0,5 литра алкогольного напитка «Тау Самалы» крепостью 38% за 1300 тенге. Нарушение зафиксировали полицейские. В суде женщина полностью признала вину и раскаялась, однако это не спасло её от строгого наказания. Предпринимательницу оштрафовали на 173 тысячи тенге и лишили лицензии на продажу алкоголя (часть 3 статьи 200 КоАП РК).

Постановление суда по второму делу еще не вступило в законную силу.