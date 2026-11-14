Как делится квартира при разводе

Считается, что при разводе всё имущество делят пополам. Но с недвижимостью это правило работает не всегда. Даже квартира, купленная в браке, может остаться одному супругу. Krisha.kz рассказала, какое жильё придётся делить, какое - нет и что будет с ипотекой.

Какое жильё делят при разводе

Всё, что супруги купили во время брака, по закону считается общим. Неважно, на кого оформили квартиру и кто за неё платил. Например, муж купил квартиру и записал её на себя. При разводе жена всё равно может претендовать на половину.

Такие же права есть у супруга, который не работал, а занимался детьми и домом.

Обычно каждому полагается половина. Но суд может разделить имущество иначе, если этого требуют интересы детей или одного из супругов.

Разберём разные ситуации.

1. Квартиру купили до брака

Если квартира была у одного из супругов ещё до брака, она останется его собственностью. Второй супруг не сможет претендовать на половину, даже если они прожили там много лет.

Но есть исключение. Например, супруги вложили общие деньги в капитальный ремонт или перестройку, и квартира сильно выросла в цене — суд может признать её общей. То же касается случаев, когда второй супруг сам занимался таким ремонтом.

2. Продали добрачную квартиру и купили новую

Здесь важно, на какие деньги купили новое жильё.

Если супруг продал свою квартиру, которой владел до брака, и на вырученные деньги купил другую, новая недвижимость тоже может остаться его личной собственностью.

Например, муж продал добрачную квартиру за 30 млн тенге и купил другую за ту же сумму. Если он докажет, что использовал именно эти деньги, новую квартиру могут оставить ему.

А если супруги добавили общие накопления или деньги второго супруга, суд будет разбираться, кто сколько вложил. Для этого понадобятся договоры продажи и покупки, банковские выписки и другие документы, которые показывают, откуда взялись деньги.

3. Квартиру купили в ипотеку

Если супруги купили квартиру во время брака, она считается общей, даже если ипотеку оформили только на одного из них.

Например, заёмщиком в банке указана жена. Но муж тоже может претендовать на половину квартиры. При разводе супругам нужно решить, что делать с жильём и оставшимся кредитом.

Можно:

Продать квартиру, закрыть ипотеку и разделить оставшиеся деньги.

Оставить её одному супругу, выплатив второму компенсацию.

Но просто договориться, что кредит теперь будет платить только один, недостаточно. Банк по-прежнему будет требовать деньги с тех, кто указан в кредитном договоре.

Чтобы перевести долг на другого супруга или освободить одного из заёмщиков от обязательств, нужно согласие банка. Это предусмотрено статьёй 348 Гражданского кодекса РК.

Продать заложенную квартиру без согласия банка также, как правило, нельзя.

4. Квартиру подарили одному из супругов

Если квартиру подарили мужу или жене, она остаётся собственностью того, кому достался подарок. Неважно, сделали это до свадьбы или уже во время брака.

Например, родители подарили дочери квартиру. Муж не сможет потребовать половину только потому, что они жили там вместе.

Но есть исключение. Если второй супруг вкладывал в эту квартиру свои деньги, например оплачивал капитальный ремонт или реконструкцию, а жильё значительно выросло в цене, суд может признать его общим.

5. Квартира досталась по наследству

С наследством всё так же, как с подарком. Если муж или жена получили квартиру по наследству, она остаётся их личной собственностью. Даже если наследство досталось уже во время брака.

Например, жена унаследовала квартиру от родителей. Муж не сможет претендовать на половину после развода, даже если супруги несколько лет жили там вместе.

Здесь, как и в дарении, есть исключение - раздел возможен, если второй супруг докажет свои вложения.

- Если один супруг получил квартиру в дар или по наследству, а второй вкладывал в неё свои деньги, это нужно подтвердить документально. Подойдут чеки на стройматериалы, квитанции, договоры с подрядчиками и другие документы, подтверждающие расходы. Они должны показать, что второй супруг вкладывал деньги в чужую недвижимость и благодаря этому её стоимость значительно выросла. Одних устных объяснений для суда недостаточно, - пояснил юрист Бахыт Касымбеков.

Как поделить квартиру без суда

Если супруги договорились, кому достанется квартира, они могут заключить соглашение о разделе имущества. Его нужно заверить у нотариуса.

Если договориться не получилось, вопрос решит суд.

При этом важно знать:

Дети не получают автоматическую долю в родительской квартире из-за развода.

Супруг, который занимался детьми и домом, имеет такие же права на общее имущество.

Брачный договор может изменить обычные правила раздела.

Если есть брачный договор

Супруги могут заранее договориться, кому достанется квартира при разводе. Например, указать, что жильё, купленное во время брака, будет принадлежать только тому, на кого его оформили. Брачный договор можно заключить до свадьбы или во время брака. Его обязательно заверяют у нотариуса. Но договор не меняет автоматически условия ипотеки. Чтобы освободить одного супруга от долга, всё равно понадобится согласие банка.