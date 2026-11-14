Производство зелёной энергии в Казахстане за 10 лет выросло более чем в 16 раз

В прошлом году доля в общей выработке электроэнергии составила 14,5% с учётом крупных гидроэлектростанций.

В Казахстане продолжает расти производство электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ). По данным Бюро национальной статистики, в 2025 году их доля в общей выработке электроэнергии составила 14,5% с учётом крупных гидроэлектростанций. Без их учёта показатель достиг 7%.

За последние десять лет производство электроэнергии из ВИЭ, включая крупные ГЭС, почти удвоилось: с 9,5 миллиарда кВт·ч в 2015 году до 17,9 миллиарда кВт·ч в 2025 году. За этот же период доля таких источников выросла с 10,4% до 14,5%.

Ещё заметнее рост без учёта крупных ГЭС. Если в 2015 году на такие источники приходилось всего 0,6% выработки электроэнергии, то в 2025 году - уже 7%.

Объём производства также значительно увеличился - с 536,5 миллиона до 8,7 миллиарда кВт·ч. Таким образом, за десять лет выработка электроэнергии из этих источников выросла более чем в 16 раз.

Напомним, что В Уральске идет строительство ветровой электростанции. На территории Свистун-горы будет установлено шесть ветровых установок. Реализацией проекта займётся китайская компания Green Energy Industrial Company Central Asia. Общий объём инвестиций составит 21 миллиард тенге.