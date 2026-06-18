Для этого было привлечено 15 человек и 10 единиц техники.

6 мая торжественно дали старт строительству первой в области ветровой электростанции. Сейчас на площадке уже вырыли котлован глубиной 5 метров и подготовили основание для будущей установки. Следующим этапом станет монтаж арматуры и заливка бетона.

Работы выполнила местная компания. В строительстве задействовали 15 специалистов и 10 единиц техники. Стоимость проекта составляет 21 млрд тенге. До конца года китайская компания-инвестор планирует вложить 12 млрд тенге.

Напомним, что на территории Свистун-горы будет установлено шесть ветровых установок. Реализацией проекта займётся китайская компания Green Energy Industrial Company Central Asia. Запланированная мощность ВЭС - 50 МВт, при этом мощность каждой установки - 8,35 МВт. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Ветровая электростанция позволит покрыть 30% потребностей города в электроэнергии. Кроме того, в будущем планируется вырабатывать электроэнергию также из энергии солнца, газа и мусора.