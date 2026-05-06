В общем партнеры из Китая инвестируют в ветровую электростанцию 21 миллиард тенге.

6 мая состоялась торжественная церемония закладки капсулы в честь начала строительства ветровой электростанции. Капсулу заложили аким области Нариман Турегалиев и инвестор проекта Гао Венке.

Согласно плану, на территории Свистун-горы будет установлено шесть ветровых установок. Реализацией проекта займётся китайская компания Green Energy Industrial Company Central Asia. Общий объём инвестиций составит 21 миллиард тенге.

Запланированная мощность ВЭС 50 МВт, при этом мощность каждой установки — 8,35 МВт. Проект также предусматривает создание рабочих мест: на этапе строительства будет задействовано около 50 человек, а после ввода станции в эксплуатацию появится 5 постоянных рабочих мест.

Строительные работы начнутся уже завтра. Ввести объект в эксплуатацию планируют в 2027 году.

Напомним, что ветровая электростанция позволит покрыть 30% потребностей города в электроэнергии. Кроме того, в будущем планируется вырабатывать электроэнергию из солнца, газа и мусора.