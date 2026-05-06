Выезд на природу в честь 7 мая может обернуться как гастрономическим триумфом, так и кулинарным фиаско. Астрологи выяснили, что успех праздничного обеда напрямую зависит от знака зодиака того, кто взял в руки шампуры.

В Казахстане готовятся к празднованию Дня защитника Отечества, и для многих это повод открыть сезон пикников. Как отмечает Mixnews, секрет идеального блюда часто кроется не в маринаде, а в личных качествах повара. Мы разобрались, кому из знаков зодиака стоит доверить мангал, а кого лучше отправить нарезать овощи.

Трио идеальных поваров

Если вы хотите насладиться шашлыком ресторанного уровня, ищите среди друзей Деву. Представители этого знака не терпят дилетантства и берут процесс под тотальный контроль, выдавая безупречный результат. Столь же надежны Стрельцы: они виртуозно управляются с огнем и мясом, не отвлекаясь на еду и дым.

Тельцы - истинные гурманы, которые превратят обычный выезд на природу в дегустацию премиального уровня. Они никогда не экономят на ингредиентах, выбирая только лучшие специи и фермерское мясо.

Шоумены и менеджеры

Львы превратят жарку мяса в эффектное представление с элементами мастер-класса. Даже если вкус окажется средним, подача и пафос будут на высоте. Козероги же предпочтут роль организаторов: они составят идеальный список покупок, проверят уголь, но сам процесс жарки доверят другим, ограничившись строгим надзором.

Создатели атмосферы

Водолеи и Близнецы незаменимы для настроения, но у мангала они могут заскучать и отвлечься на разговоры. Зато Рыбы проявляют неожиданную дотошность - несмотря на жалобы на жару, они доводят мясо до идеальной кондиции с аптекарской точностью. Раки обеспечат на пикнике домашний уют, организовав сервировку и закуски лучше любого кейтеринга.

Группа риска

Овнам лучше доверить только розжиг костра, так как долгое ожидание углей их утомляет. Весы постараются держаться подальше от дыма, чтобы не испачкать одежду, а Скорпионы займут позицию почетных гостей, ожидая, когда готовое блюдо им подадут на тарелке.

Помните, что данный прогноз носит исключительно развлекательный характер. Качество шашлыка зависит прежде всего от кулинарных навыков и свежести продуктов, а не от положения звезд.