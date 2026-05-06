Жители Казахстана резко увеличили активность по выводу средств из ЕНПФ, опасаясь скорого пересмотра правил игры. По данным аналитиков DataHub, объем выплат на покупку жилья в апреле взлетел на 33% и составил 66,8 млрд тенге. Ажиотаж подогревают новости о возможном повышении порогов достаточности уже в мае и введении новых технических барьеров.

Гонка за квадратными метрами

Основной приток средств зафиксирован в сегменте жилстройсбережений. Сумма переводов на депозиты в этой системе подскочила сразу на 50%, а число исполненных заявок - на треть. Также казахстанцы поспешили закрыть сделки по прямой покупке недвижимости: здесь рост составил внушительные 44% как по количеству обращений, так и по объему выведенных денег.

Барьеры для ипотеки

На фоне общего роста заметно просели операции по гашению действующих ипотечных кредитов. С середины апреля банки второго уровня вслед за "Отбасы банком" ввели ограничения: теперь пенсионные излишки можно направить исключительно на основной долг, но не на проценты или штрафы. Новые требования спровоцировали технические сбои в приеме платежей, что привело к падению активности в этом сегменте на 10–15%.

Почему пороги могут вырасти снова

Главная причина спешки - ожидаемая смена методики расчета минимальных накоплений. В Минтруда текущий подход называют "идеализированным" и настаивают на его ужесточении ради финансовой устойчивости граждан в старости. Чиновники обсуждают возможность повышения порогов достаточности уже в ближайшее время, что может сделать изъятия недоступными для значительной части вкладчиков.

История повторяется

Подобный всплеск интереса к пенсионным деньгам наблюдается не впервые. С середины 2024 года объем выплат стабильно держится на высоком уровне именно из-за постоянных дискуссий об ограничении программы. Ранее власти уже практически полностью перекрыли возможность снятия средств на лечение из-за рисков фальсификаций, оставив жилье основным каналом использования накоплений.