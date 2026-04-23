Правительство Казахстана готовится к очередному пересмотру минимальных порогов для досрочного снятия пенсионных денег. Решение о том, сколько средств должно оставаться "несгораемыми" на счетах ЕНПФ, могут принять в ближайшие недели. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр труда Аскарбек Ертаев.

Министерство труда и соцзащиты рассчитывает утвердить новые цифры уже в следующем месяце. Сейчас ведомство выбирает финальную формулу расчета, обсуждая ее с другими госорганами.

Как изменятся цифры?

Точного ответа на этот вопрос пока нет, так как обсуждаются две методики:

По уровню инфляции: повышение порогов соразмерно росту цен в стране.

По категориям: дифференцированный подход, похожий на систему пенсионного аннуитета.

- Мы дважды направляли проект постановления. Сейчас ожидаем встречные предложения, после чего выберем единую формулу и отправим документ на финальное согласование, - пояснил Ертаев.

Зачем это нужно правительству?

Порог достаточности - это сумма, которую нельзя снимать со счета. Она должна гарантировать человеку минимальную пенсию в будущем. Увеличивая этот лимит, власти пытаются "заморозить" больше денег в системе, чтобы обеспечить стабильные выплаты будущим пенсионерам.

Напомним, в начале 2026 года пороги уже выросли в среднем на 10% для всех возрастов. До этого суммы оставались неизменными в течение трех лет. Очередное повышение может еще сильнее ограничить доступ казахстанцев к использованию накоплений на покупку жилья или лечение.