В акимате Атырау сообщили, что с апреля 2026 года в ночное время суток - с 22:00 до 7:00 - во дворах, парках, скверах, зонах отдыха и по улицам города проводят химическую обработку зеленых насаждений против насекомых-вредителей. Работами занимается компания "Дезинфекция".
- В связи с этим просим жителей соблюдать меры предосторожности: не открывать окна квартир, не находиться в зоне обработки во время проведения фитосанитарных работ и не оставлять без присмотра своих детей во избежание нахождения их в зоне обработки, - обратились к жителям Атырау в акимате.