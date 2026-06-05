Жителей западных областей страны предупреждают об ухудшении погодных условий, сильных дождях, грозах и высокой пожарной опасности.

По данным РГП "Казгидромет", в субботу, 6 июня в Западно-Казахстанской области ожидается дождь с грозой. Днём возможен ливень, град и ветер с порывами до 15-20 м/с. В Уральске температура воздуха ночью составит +11...+13 °C, днём - около +23...+25 °C. При этом на западе области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской области днём пройдут грозовые дожди. В Атырау синоптики прогнозируют кратковременный небольшой дождь и грозу; в ночные часы столбики термометров покажут +16...+18 °C, а днём воздух прогреется до +27...+29 °C.

В Мангистауской области местами ожидаются дождь и гроза. В центральной части региона сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью термометры покажут +15...+17 °C, а в дневное время температура поднимется до +25...+27 °C.

В Актюбинской области днём ожидаются дожди и грозы. В Актобе столбики термометров ночью опустятся до +12...+15 °C, а днём поднимутся до +22...+24 °C. Жителям южных районов области напоминают о бдительности - там сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.