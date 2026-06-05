Ключевыми экологическими вызовами Атырауской области являются снижение уровня Каспийского моря и реки Жайык, вызванные отсутствием комплексного подхода к проблеме. Такое заявление сделал Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев на XII заседании Парламентской комиссии по мониторингу реализации национальных целей и задач в области устойчивого развития.

Среди главных угроз - разрушение прибрежных зон, загрязнение воды, падение численности рыбы, а также усиливающееся воздействие на экосистемы региона.

Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев неоднократно подчеркивал, что стремительное снижение уровня Каспийского моря уже перестало быть исключительно региональной проблемой и приобрело глобальный характер. В качестве практического ответа Казахстаном инициирована разработка Межгосударственной программы сохранения водных ресурсов Каспийского моря. Продолжая продвижение международной водной повестки, Глава государства также выступил с инициативой создания Центра анализа водных проблем под эгидой ШОС в Астане, а также предложил создать Международную водную организацию в качестве специализированного агентства ООН. Не менее актуальным является вопрос по реке Жайык. Важно отметить, что эти проблемы нельзя рассматривать изолированно друг от друга. Они требуют межведомственной координации, научно обоснованных решений, активного участия местных исполнительных органов, экспертного сообщества, общественных экологических объединений и международных партнеров, – сказал Маулен Ашимбаев.

Экология Каспийского моря и реки Жайык напрямую влияет на качество жизни в регионе. В этой связи Маулен Ашимбаев обозначил ряд направлений совместной работы Парламента как с госорганами, так и с представителями науки, бизнеса и общественности.

Участие в заседании, наряду с депутатами Сената и Мажилиса Парламента РК, приняли Министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, аким Атырауской области Серик Шапкенов, представители министерств, а также общественных и международных организаций.



