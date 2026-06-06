Полицейские региона проводят масштабную отработку "Мототранспорт". Только за первый день ОПМ на штрафстоянки и под прицел правоохранителей попали десятки водителей.

С 3 по 5 июня на территории ЗКО проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мототранспорт". Главная цель отработки - снизить аварийность на дорогах, выявить нарушителей ПДД и проверить, как уральцы соблюдают правила передвижения на двухколесном транспорте. Об этом сообщает департамент полиции ЗКО.

Летний сезон едва начался, а статистика уже пугает. Только за первый день рейдов стражи порядка выявили 69 административных правонарушений со стороны водителей мотоциклов, мопедов и скутеров.

В полиции озвучили первые результаты проверок:

29 водителей привлекли к ответственности за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

27 уральцев катались по городу и районам вообще без каких-либо документов;

3 водителей двухколесного транспорта полицейские остановили в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, во время рейдов патрульные поймали двоих несовершеннолетних, которые гоняли на мототранспорте без законных на то оснований. В отношении их родителей уже приняли соответствующие законодательные меры.

В департаменте полиции ЗКО в очередной раз обратились к жителям области с призывом строго соблюдать ПДД. Стражи порядка убедительно просят родителей не покупать детям опасные "игрушки" и не допускать подростков к управлению мопедами и мотоциклами, ведь цена такой беспечности на дороге может быть слишком высока.