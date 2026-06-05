В суде показали переписку Сарсемалиева с соседом, в которой он выдавал себя за Наурыза.

Как выяснилось в суде, сосед Шерхан Енсегенулы поддерживал с Наурызом Мукангалиевым дружеские отношения и регулярно общался с ним. Обычно они обменивались голосовыми сообщениями, однако с 5 ноября 2025 года от имени Наурыза соседу начали поступать текстовые сообщения. По версии следствия, все эти сообщения отправлял Султан Сарсемалиев, выдавая себя за Наурыза после его убийства.

Первое обращение Сарсемалиева касалось скота. Автор переписки попросил вечером загнать животных во двор, объяснив это тем, что дома никого нет. Сосед согласился и уточнил время. В ответ ему написали: "В 6 часов". Позже вечером собеседник поинтересовался, выполнена ли просьба, и получил положительный ответ.

На следующий день просьбы продолжились. На этот раз "Наурыз" попросил утром выпустить овец и коров на выпас, пообещав перевести деньги через Kaspi в качестве оплаты. Однако сосед отказался от вознаграждения и поинтересовался, всё ли в порядке и когда вернутся родители. В ответ ему сообщили, что родители проходят лечение в городе и пока неизвестно, когда приедут домой. Когда сосед спросил, нужно ли поить скот, собеседник ответил отрицательно, пояснив, что родители сами займутся этим после возвращения.

В дальнейшем переписка продолжалась в том же духе. Автор сообщений регулярно просил присматривать за хозяйством, утверждая, что родители по-прежнему не могут приехать, и просил не обижаться на постоянные просьбы. Также он писал, что отец ранее поручил уход за скотом другому человеку, однако тот якобы злоупотреблял алкоголем и перестал следить за животными, поэтому ему пришлось обратиться к соседу.

Шерхан Енсегенулы несколько дней присматривал за скотом, пока не нашёлся пастух Дархан Бакытов - старый знакомы Наурыза, на которого, как выяснилось в ходе процесса, Сарсемалиев от имени Наурыза вышел спустя два года.

Первым заподозрил, что в этой истории что-то не так - сосед Шерхан, когда началась продажа скота. В голосовых сообщениях он строго спрашивал у "Наурыза": "Ты в каком-то косяке?", "Где Макен (Максот Карабалин)?", "У тебя, кажется, проблемы", "Если расскажешь, я же тебе помогу, мы же соседи".

В ответ Сарсемалиев, выдавая себя за Наурыза, писал, что не хочет, чтобы люди над ним смеялись, что у него проблемы из-за финансовых трудностей. И что в данный момент не может самостоятельно заниматься хозяйством, что у него накопились долги, а у матери на фоне переживаний поднялось давление и она слегла. Кроме того, он сообщал, что собирается жениться, поэтому отец разрешил ему продать скот.

Напомним, жуткое преступление потрясло страну в начале этого года. 6 января в Кызылкогинском районе нашли тела супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Зять погибших, Султан Сарсемалиев, и его супруга Акбаян (младшая дочь убитых) были объявлены в международный розыск. Акбаян изначально считалась пропавшей без вести.

Позже были обнаружены тела ещё двоих детей погибшей пары - Наурыза и Мирамгуль. Беглецов задержали 24 февраля на другом конце света - в деревне Сенару на острове Ломбок (Индонезия). После экстрадиции в Казахстан Сарсемалиев сознался в убийстве детей и указал место захоронения их тел - во дворе дома в микрорайоне Геолог, где он проживал ранее.

Ранее младшая дочь погибших Акбаян Мукангалиева проходила по делу в качестве подозреваемой. Её направили на судебно-психолого-психиатрическую экспертизу, результаты которой пока не готовы. Дети подозреваемых находятся под защитой государства.

Сакен Омаров