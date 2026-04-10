Оба подозреваемых в убийстве семьи из четырех человек в Атырауской области проходят судебно-психологическую экспертизу.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Атырауской области, в отношении подозреваемого Султана Сарсемалиева назначена комплексная судебно-психологическая и психиатрическая экспертиза (заключение не получено).

- Акбаян Мукангалиева направлена в Институт судебной экспертизы в Алматы для проведения стационарной комплексной судебно-психолого-психиатрической экспертизы (заключение не получено). Действия Мукангалиевой на данной стадии досудебного расследования не квалифицированы, мера пресечения в отношении неё не избиралась, - пояснили в надзорном органе.

По данным прокуратуры, окончательная правовая оценка действий подозреваемых будет дана после установления всех обстоятельств дела и получения результатов назначенных экспертиз.

В соответствии со ст.201 УПК РК иные сведения досудебного расследования в интересах следствия разглашению не подлежат.

Напомним, 6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов - зять погибших - Султан Сарсемалиев находился в международном розыске. Вместе с ним разыскивали и его супругу Акбаян, 30-летнюю младшую дочь убитой семейной пары. По делу она проходила как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что детей подозреваемого в убийстве передали под защиту государства.

Также были найдены тела пропавших - Наурыза и Мирамгуль. Они были детьми супругов, ранее убитых в Атырауской области.

24 февраля в Polisia.kz сообщили, что сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержали мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК РК.

Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что младшая дочь из пропавшей семьи проходит по делу как подозреваемая.

Подозреваемого Султана Сарсемалиева и его жену Акбаян доставили в Алматы. После чего мужчина признался в убийстве детей и сообщил следствию, что закопал их тела во дворе дома в микрорайоне Геолог, где ранее проживал.

10 марта в полиции назвали мотив убийства семьи в Атырау.