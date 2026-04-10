В Уральске полицейские во время патрулирования остановили Toyota Camry и выяснили, что на машине установлен поддельный госномер.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, при проверке документов и VIN-номеров выяснилось, что номер, который был установлен на автомобиле, принадлежит другой машине. Водитель пояснил, что авто его отцу якобы досталось в обмен на другую машину.

Сейчас по этому факту начато досудебное расследование. Машину отправили на штрафстоянку. Полицейские также выясняют, откуда появился автомобиль и при каких обстоятельствах он оказался у владельца.

По предварительным данным, транспорт может быть связан с другим зарегистрированным автомобилем, оформленным на третье лицо. В полиции продолжают проверку и устанавливают все детали.

Также стражи порядка напомнили: при покупке или обмене авто важно проверять документы, сверять номера и не участвовать в сомнительных сделках. Использование поддельных госномеров и "проблемных" машин может закончиться уголовной ответственностью.