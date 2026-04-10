В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемого в масштабных хищениях. Как сообщает Генпрокуратура РК, бывшему руководителю коммерческой организации инкриминируют растрату средств в особо крупном размере. По версии следствия, его действия нанесли государству в лице АО "Транстелеком" ущерб, превышающий 4 млрд тенге.
Следователи Агентства по финансовому мониторингу раскрыли детали предполагаемой аферы. Выяснилось, что хищения были связаны с арендой дорогостоящей техники в обход официальных процедур.
- Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, без применения норм государственных закупок, заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования, - говорится в сообщении.
Подозреваемый планировал переждать расследование за рубежом, но международный розыск сработал. В Тбилиси его задержали при поддержке казахстанских дипломатов и передали конвою для отправки домой.
- После совершения преступления подозреваемый скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В марте он был задержан в Грузии, откуда по запросу Генеральной прокуратуры Казахстана экстрадирован на родину. В настоящее время подозреваемый водворен в следственный изолятор. За совершение инкриминируемого ему преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, с конфискацией имущества, - уточнили в надзорном органе.