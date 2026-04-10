Ущерб государству превысил 4 млрд тенге.

В Казахстан из Грузии экстрадировали подозреваемого в масштабных хищениях. Как сообщает Генпрокуратура РК, бывшему руководителю коммерческой организации инкриминируют растрату средств в особо крупном размере. По версии следствия, его действия нанесли государству в лице АО "Транстелеком" ущерб, превышающий 4 млрд тенге.

Следователи Агентства по финансовому мониторингу раскрыли детали предполагаемой аферы. Выяснилось, что хищения были связаны с арендой дорогостоящей техники в обход официальных процедур.

- Следствием установлено, что указанное лицо, являясь руководителем компании, действуя в группе лиц по предварительному сговору, в целях хищения денежных средств, без применения норм государственных закупок, заключило заведомо незаконный договор аренды спутникового и телекоммуникационного оборудования, - говорится в сообщении.

Подозреваемый планировал переждать расследование за рубежом, но международный розыск сработал. В Тбилиси его задержали при поддержке казахстанских дипломатов и передали конвою для отправки домой.