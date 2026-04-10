Западно-Казахстанская область укрепляет свои позиции лидера в аграрном секторе страны, делая упор на научный подход и масштабную государственную поддержку.

На прошедшей в стенах ЗКАТУ имени Жангир хана международной конференции эксперты обсудили будущее мясного животноводства. Ключевым драйвером отрасли остаются серьезные финансовые вливания: в минувшем году на развитие племенного дела и мясного производства в регионе было выделено 7,7 млрд тенге субсидий, что дает мощный импульс для технологической модернизации и роста продуктивности фермерских хозяйств.

В Западно-Казахстанском аграрно-техническом университете имени Жангир хана состоялась XXVI международная научно-практическая конференция «Мясное животноводство: наука, технологии, устойчивое развитие». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня науки в Казахстане и 75-летнему юбилею разведения казахской белоголовой породы крупного рогатого скота.

В работе форума приняли участие заместитель акима области Калияр Айтмухамбетов, руководители аграрных ведомств, а также ведущие ученые и эксперты из Казахстана, Узбекистана и России. В центре внимания — повышение генетического потенциала скота, совершенствование селекции, внедрение ДНК-технологий, цифровизация процессов, а также современные методы искусственного осеменения и эффективная переработка животноводческих отходов.

ЗКО — центр мясного животноводства

Западный Казахстан сохраняет лидерство в отрасли: здесь сосредоточено 42% всего поголовья мясного скота страны. Системная племенная работа приносит ощутимые результаты: на сегодняшний день в области насчитывается 472 хозяйства, разводящих казахскую белоголовую породу. Общее поголовье в этих фермерских хозяйствах достигает 139 тысяч голов, что составляет 80% от общего числа чистопородного скота в регионе.

Инвестиции и господдержка

Государственная поддержка остается главным инструментом развития фермерства. Помимо субсидирования, которое в прошлом году составило 7,7 млрд тенге, активно используется механизм льготного кредитования под 2,5% годовых. Эти средства направляются на реализацию крупных инвестиционных проектов, которые должны стать новыми точками роста:

Создание двух современных откормочных площадок, каждая из которых рассчитана на 5 тысяч голов скота.

Запуск крупной овцеводческой фермы, мощностью более 5 тысяч голов.

Конференция продолжила свою работу в формате секционных заседаний, где участники обсудили фундаментальные направления: от аграрной науки и ветеринарии до экономики и технических решений в сельском хозяйстве. Реализация озвученных планов позволит региону не только нарастить экспортный потенциал, но и обеспечить продовольственную безопасность страны на качественно новом уровне.