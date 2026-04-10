Выделенная сумма на 10 млн тенге меньше, чем в прошлом году.

Как сообщили в управлении энергетики и ЖКХ по ЗКО, в Западно-Казахстанской области в 2026 году будут бороться с комарами и мошками. На эти работы выделили 71,5 млн тенге. Планируется обработать около 13 тысяч гектаров.

Обрабатывать будут Уральск, а также ближайшие сёла и прилегающие территории. Основная задача - снизить численность насекомых и обеспечить санитарно-эпидемиологическое благополучия населения.

Подрядчиком выступает ТОО "Магтоксин". Специалисты будут использовать спецтехнику и аэрозольные установки, в том числе системы типа "ГАРД", которые позволяют обрабатывать большие площади.

В ведомстве подчеркнули, что в работе применяют инсектициды, разрешённые в Казахстане.

Напомним, для проведения профилактической дезинсекции на территории Уральска в 2024 году выделили 187 миллионов тенге, 105 из которых предназначены на 2024 год. Сумма была рассчитана на два года, а подрядчиком стал ИП "Танкеев Б.А.". Соответственно, остальные 82 миллиона направили на травлю гнуса в 2025 году.