Завтра в западных регионах страны сохранится неустойчивый характер погоды: ожидаются дожди и прохладный ветер.

В Уральске 11 апреля ожидается пасмурная погода, передают синоптики. Днём столбики термометров поднимутся до +10°C, а ночью опустятся до +4°C. Во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 7 м/с.

Жителей Атырау ожидает небольшой дождь утром. Температура воздуха днём составит +17°C, ночью — +8°C. К вечеру ожидается переменная облачность. Ветер южный, 6 м/с.

В Актау будет преобладать облачная погода без существенных осадков. Дневной максимум составит +13°C, ночью температура снизится до +9°C. Ветер юго-западный, 4-5 м/с.

В Актобе завтра будет дождливо, особенно в дневные часы. Днём воздух прогреется до +15°C, ночью похолодает до +6°C. Ветер восточный, порывистый - до 8 м/с.