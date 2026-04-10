В Актау завершился судебный процесс над мужчиной, который похитил оставленную без присмотра сумку с крупной суммой наличности, сообщили в пресс-службе городского суда. За кражу, совершенную в торговом зале, осужденный получил два года ограничения свободы.

Инцидент произошел в магазине торгового центра "Мангистау". Подсудимый заметил чужую черную сумку, висевшую на вешалке, и дождался момента, когда продавец отвлечется. Похититель быстро спрятал сумку в свой пакет и скрылся с места происшествия.

Добыча оказалась внушительной. В сумке находились денежные средства в размере 7 800 долларов США, 315 российских рублей и 170 000 тенге. Общий ущерб в пересчете на национальную валюту превысил 4,2 миллиона тенге.

На суде мужчина признал вину лишь частично, однако полностью возместил потерпевшей материальный ущерб и попросил прощения. Учитывая раскаяние и отсутствие прошлых судимостей, прокурор запросил для него наказание, не связанное с лишением свободы.

Актауский городской суд признал мужчину виновным в краже в крупном размере. Ему назначено два года ограничения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.