В Казахстане занятия по цифровой грамотности в ЦОНах теперь доступны во всех регионах страны.

Как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", только за первый месяц обучения около 700 казахстанцев научились пользоваться госуслугами онлайн. Изначально проект работал в тестовом режиме только в Астане, но из-за высокого интереса со стороны жителей его расширили на всю страну.

Теперь бесплатные занятия проходят в центрах обслуживания населения. Здесь людям помогают разобраться, как пользоваться электронными сервисами и получать госуслуги самостоятельно - без очередей и бумажной волокиты.

На практике участников учат оформлять электронную цифровую подпись, получать справки, регистрироваться по месту жительства и пользоваться другими онлайн-услугами.

Особенно такие занятия востребованы среди взрослых и пожилых людей. Им проще в спокойном режиме освоить цифровые сервисы.

В Астане обучение проходит по средам и пятницам, а в регионах расписание формируют по загрузке ЦОНов. Записываться заранее не нужно, а участие бесплатное. В Уральске занятия проходят в ЦОНе по адресу: ул. Исатай-Махамбета, 84.

Как отметил председатель правления Госкорпорации Арман Кенжегалиев, сегодня госуслуги можно получать как в ЦОНах, так и онлайн, но людям важно помогать осваивать цифровые навыки.

Проект реализуется в рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта. Обучение проходит с 4 февраля по 30 июня в корпоративном учебном центре "Таным".