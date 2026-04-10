Астрологи выделили пять знаков, чьи врожденные качества часто подталкивают их к офисным интригам и обсуждению коллег за спиной.

В любом рабочем коллективе есть люди, чьи действия за спиной коллег могут радикально отличаться от их поведения на совещаниях. Как отмечает портал Mixnews, астрологи выделили пять знаков, чьи природные черты чаще всего толкают их на путь офисных манипуляций и "закулисных" обсуждений.

Скорпион: серый кардинал отдела

Скорпионы обладают феноменальным чутьем на слабые места окружающих. Они редко вступают в открытый конфликт, предпочитая собирать информацию и ждать идеального момента для удара. Если такой сотрудник почувствует угрозу своей карьере, он без колебаний выставит конкурента в худшем свете.

Близнецы: информационный хаос

Для Близнецов информация - это валюта. Из-за врожденного красноречия они часто становятся центром сплетен, даже если не преследуют злых целей. Проблема в том, что доверенный им секрет быстро разлетается по всему офису, превращаясь в искаженную версию реальности.

Козерог: амбиции превыше всего

Козероги видят карьеру как шахматную партию. Они дисциплинированы и сдержанны, но если продвижение по службе потребует "пожертвовать" коллегой, Козерог примет это решение холодно и расчетливо. Это не личная неприязнь, а просто стратегия.

Дева: критика под маской перфекционизма

Девы замечают каждую опечатку и малейший промах коллег. Когда Дева недовольна своим положением, она начинает подчеркивать чужие ошибки в присутствии руководства. Сама она называет это "контролем качества", но для команды это выглядит как планомерная подстава.

Рыбы: мастера пассивной агрессии

Рыбы редко говорят о недовольстве в лицо, предпочитая роль "жертвы". Они транслируют свои жалобы через третьих лиц или тонкие намёки. Такая тактика позволяет им выходить сухими из воды, оставляя виноватыми окружающих.

Важно помнить: астрологические прогнозы лишь подсвечивают возможные склонности, но не определяют характер человека на 100%. В любом коллективе решающую роль играют не звезды, а личные принципы, уровень профессиональной этики и внутренняя культура каждого сотрудника.