Вместе с ним была его бывшая супруга, младшая дочь убитых, объявленная ранее в розыск как пропавшая без вести.

25 декабря 2025 года в полицию поступило заявление о пропаже семьи из четырёх человек: супругов 66 и 64 лет и двоих их взрослых детей 33 и 35 лет. Тогда полиция завела уголовное дело по статье «Убийство».

6 января в Кызылкогинском районе Атырауской области были обнаружены тела супругов с ножевыми ранениями в хозяйственной постройке на территории дома.

Подозреваемый в убийстве супругов — зять погибших — Султан Сарсемалиев находился в международном розыске. Вместе с ним разыскивали и его супругу Акбаян, 30-летнюю младшую дочь убитой семейной пары. По делу она проходила как без вести пропавшая.

Позже стало известно, что детей подозреваемого в убийстве передали под защиту государства.

24 февраля в Polisia.kz сообщили, что сотрудники МВД Казахстана при взаимодействии с зарубежными коллегами в деревне Сенару на острове Ломбок в Республике Индонезия задержли мужчину, подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 99 УК РК.

Вместе с ним установлена его бывшая супруга, ранее объявленная в международный розыск как без вести пропавшая.

— По данным следствия, в ноябре 2025 года в Атырауской области подозреваемый из корыстных побуждений, на почве длительных бытовых конфликтов, спланировал и убил родителей своей супруги. Их тела он закопал под хозяйственной постройкой, уничтожил следы крови, а также забрал деньги и вещи убитых, — говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос о депортации подозреваемого и дочери убитых в Казахстан.