28 февраля в Уральске состоялось открытие обновленного Funky Town. Теперь он стал современным пространством для яркого семейного отдыха. Здесь каждый ребёнок найдёт развлечения по возрасту — от самых маленьких гостей до подростков. Игровые зоны продуманы так, чтобы было интересно всем.

— Сегодня Funky Town — это целая сеть парков по Казахстану, всего 12 филиалов. Один из них работает в Уральске. Самые крупные центры открыты в Алматы — четыре парка, и в Шымкент — три филиала. Также парки принимают гостей в Усть-Каменогорске, Экибастузе, Кызылорде и Туркестане, — рассказала маркетолог Funky Town Диана Шолкова.

Funky Town в Уральске открылся ещё в 2014 году, и сейчас парк впервые полностью обновился.

— Мы ходим в Funky Town уже несколько лет, и дети всегда в восторге. Но после обновления парк просто не узнать! Всё стало ярче, современнее, появились новые аттракционы. Очень приятно видеть такую чистоту и вежливый персонал. Теперь это наше любимое место для семейного отдыха — и на выходных, и на праздники, — поделилась жительница Уральска Алина.

В парке работают специальные операторы, которые присматривают за детьми и помогают им на аттракционах. Еженедельно проводится генеральная уборка, а ежедневно перед открытием выполняется тщательная обработка всех поверхностей специальными средствами — вплоть до каждого шарика в сухом бассейне. Родители могут быть спокойны за чистоту и безопасность.

— Гостей ждёт современная активити-зона с горками и лабиринтами, обновлены все игровые и призовые аппараты, появились новые аттракционы. Funky Town отличается тем, что здесь каждый ребёнок найдёт формат отдыха по душе, — рассказала Диана Шолкова.

К праздникам в парке действуют специальные акции и приятные бонусы — отличный повод устроить ребёнку незабываемый день.

— При пополнении карт часто начисляются бонусы в таком же размере, и они равноправны с основными средствами. Все приобретённые карты оплаты можно использовать бессрочно — средства на них не «сгорают». Пополнять карту удобно не только в кассе, но и онлайн — быстро и без очередей. А следить за новостями, акциями и мероприятиями можно на страницах Funky Town в Instagram, — отметила маркетолог Funky Town.

Безопасность — главный приоритет парка. Всё оборудование соответствует стандартам качества, а большая часть аттракционов привезена из Европы и отвечает современным требованиям.

Funky Town работает ежедневно с 10:00 до 22:00 — приходите в любое удобное время и проведите день, наполненный эмоциями, смехом и яркими впечатлениями!

Мы ждем вас по адресу: ТРЦ City Center, 4-й этаж, парк Funky Town.