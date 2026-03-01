Ключи от квартиры получила Анастасия Тимошенкова.

Аким области ЗКО Нариман Турегалиев принял обладательницу серебряной медали XXV-летних сурдлимпийских играх в Токио Анастасию Тимошенкову. Спортсменка из ЗКО показала отличные результаты по дзюдо. В престижных соревнованиях, где состязались сильнейшие спортсмены мира, она продемонстрировала высокий уровень мастерства в командных соревнованиях по дзюдо.

Глава региона поздравил спортсменку и вручил ей ключи от двухкомнатной квартиры.

— Ваше достижение большая гордость для жителей нашей области. это не только спортивный успех, но и яркий пример силы духа, настойчивости, упорства и патриотизма. Желаю вам в дальнейшем покорять новые вершины, — сказал Нариман Турегалиев.

Во время встречи также отмечены заслуги тренера спортсменки Темиржана Хасангалиева, который внес вклад в её достижения.