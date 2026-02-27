Cамолет был поставлен в 2022 году и имел сравнительно небольшой налет.

Министр обороны Казахстана Даурен Косанов прокомментировал крушение истребителя Су-30СМ в Карагандинской области. В кулуарах Акорды он сообщил, что потерпевший аварию самолет был поставлен в 2022 году и имел сравнительно небольшой налет — 230 часов, передаёт Zakon.kz.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что данный борт относился к числу новых воздушных судов, как и остальные самолеты этого типа, находящиеся на вооружении.

– Комиссия проводит расследование и по его завершению предоставим информацию. Истребитель Су-30СМ российского производства был поставлен в 2022 году. Самолет налетал 230 часов, но самое главное – летчики не пострадали, они живы, – сказал он.

Крушение произошло 25 февраля 2026 года во время выполнения плановых учебно-тренировочных полетов. Экипаж своевременно катапультировался, оба пилота выжили.